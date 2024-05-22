Виробники чіпів можуть дистанційно відключити верстати в разі вторгнення Китаю на Тайвань — Finance.ua

Виробники чіпів можуть дистанційно відключити верстати в разі вторгнення Китаю на Тайвань 22.05.2024, 01:34 — Технології&Авто

Виробники чіпів можуть дистанційно відключити верстати в разі вторгнення Китаю на Тайвань

ASML Holding NV і Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. мають способи вивести з ладу найсучасніші у світі верстати для виробництва мікросхем у разі вторгнення Китаю на Тайвань.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Чиновники уряду США в приватному порядку висловили занепокоєння своїм голландським і тайванським колегам щодо того, що станеться, якщо китайська агресія переросте в напад на острів, відповідальний за виробництво переважної більшості передових напівпровідників у світі.

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ASML запевнила чиновників у своїй здатності дистанційно вивести з ладу машини. Вони додали, що Нідерланди провели симуляції можливого вторгнення, щоб краще оцінити ризики.

Дистанційне відключення стосується лінійки екстремальних ультрафіолетових установок нідерландської компанії ASML, які компанія поставляє TSMC. Установки використовують високочастотні світлові хвилі для друку найменших транзисторів мікросхем, створюючи мікросхеми для штучного інтелекту, а також для більш чутливих військових застосувань.

Голова TSMC Марк Лю натякнув у вересневому інтерв'ю CNN, що будь-який загарбник Тайваню виявить, що верстати для виробництва мікросхем його компанії вийшли з ладу.

«Ніхто не може контролювати TSMC силою, — сказав Лю. «Якщо відбудеться військове вторгнення, ви зробите завод TSMC непрацездатним».

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