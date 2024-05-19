Arm випускатиме власні чипи для ШІ: коли це станеться — Finance.ua

Arm випускатиме власні чипи для ШІ: коли це станеться 19.05.2024, 00:17 — Фондовий ринок

Arm випускатиме власні чипи для ШІ: коли це станеться

На фоні зростаючого попиту Arm планує випустити власні чипи для штучного інтелекту у 2025 році.

Про це повідомляє Nikkei Asia у новому звіті.

Зараз компанія веде перемовини з різноманітними виробниками, зокрема тайванською компанією TSMC.

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Прототип чипу буде готовий весною наступного року, а масове виробництво планують розпочати восени.

Arm візьме на себе початкові витрати на розробку. SoftBank, яка володіє 90% акцій компанії, також зробить внесок.

Після того, як система масового виробництва буде налагоджена, бізнес чипів штучного інтелекту можна буде відокремити та передати SoftBank.

У 2026 році SoftBank планує побудувати центри обробки даних, оснащені мікросхемами власного виробництва, у США, Європі, Азії та на Близькому Сході.

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Оскільки центри обробки даних потребують величезної кількості електроенергії, компанія також розширить свою діяльність в її виробництві, побудувавши власні вітряні та сонячні електростанції.

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