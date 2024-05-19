Arm випускатиме власні чипи для ШІ: коли це станеться — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Arm випускатиме власні чипи для ШІ: коли це станеться

Фондовий ринок
19
Arm випускатиме власні чипи для ШІ: коли це станеться
Arm випускатиме власні чипи для ШІ: коли це станеться
На фоні зростаючого попиту Arm планує випустити власні чипи для штучного інтелекту у 2025 році.
Про це повідомляє Nikkei Asia у новому звіті.
Зараз компанія веде перемовини з різноманітними виробниками, зокрема тайванською компанією TSMC.
Читайте також
Прототип чипу буде готовий весною наступного року, а масове виробництво планують розпочати восени.
Arm візьме на себе початкові витрати на розробку. SoftBank, яка володіє 90% акцій компанії, також зробить внесок.
Після того, як система масового виробництва буде налагоджена, бізнес чипів штучного інтелекту можна буде відокремити та передати SoftBank.
У 2026 році SoftBank планує побудувати центри обробки даних, оснащені мікросхемами власного виробництва, у США, Європі, Азії та на Близькому Сході.
Читайте також
Оскільки центри обробки даних потребують величезної кількості електроенергії, компанія також розширить свою діяльність в її виробництві, побудувавши власні вітряні та сонячні електростанції.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.