США відкликали ліцензії на постачання чипів Intel та Qualcomm для китайської компанії Huawei — Finance.ua
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США відкликали ліцензії на постачання чипів Intel та Qualcomm для китайської компанії Huawei

Фондовий ринок
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Адміністрація США Джо Байдена відкликала експортні ліцензії, які дозволяють компаніям Intel і Qualcomm постачати для Huawei напівпровідники.
Про це пише Financial Times.
Відповідні рішення є посиленням тиску Вашингтону на китайську компанію з виробництва телекомунікаційного обладнання. Видання з посиланням на людей, знайомих з ситуацією, зазначає, що цей крок Міністерства торгівлі США впливає на постачання мікросхем для портативних комп’ютерів і мобільних телефонів Huawei.
«Вашингтон вже має жорсткі обмеження на продаж американських технологій Huawei, але законодавці-республіканці закликали президента Джо Байдена вжити ще жорсткіших заходів проти китайської групи, яка, за словами чиновників з національної безпеки, допомагає Пекіну займатися кібершпигунством по всьому світу. Huawei заперечує ці звинувачення», — йдеться в повідомленні.
За словами експертки з експортного контролю в консалтинговій компанії Beacon Global Strategies Меган Гарріс, цей крок свідчить про те, наскільки серйозно уряд США підходить до того, що він вважає загрозою національній безпеці з боку китайських технологій, і не відступає від неї.
Крім того, відкликання ліцензій відбувається на тлі тривоги США щодо здатності Huawei розробляти передові чіпи, попри масштабний експортний контроль, запроваджений у 2022 році.
Після публікації листа Intel заявила, що суворо дотримується всіх законів і правил у країнах, де веде свій бізнес. Ноутбук Huawei MateBook X Pro, який був випущений минулого місяця, використовує чіп Intel Core Ultra 9. Наразі Intel відмовилася коментувати майбутній крок міністерства торгівлі.
Натомість посольство Китаю у Вашингтоні розкритикувало цей крок, назвавши його «повним економічним знущанням».
«Довільне встановлення обмежень або насильницьке прагнення до відокремлення на догоду політичному порядку денному порушує принципи ринкової економіки і чесної конкуренції, підриває міжнародний економічний і торговий порядок, порушує і дестабілізує глобальні промислові ланцюги і ланцюги поставок і в кінцевому підсумку завдасть шкоди інтересам всього світу», — заявив прессекретар посольства Лю Пенгюй.
За матеріалами:
Економічна Правда
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