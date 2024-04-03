Виробники безпілотників Bayraktar стали мільярдерами — Finance.ua
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Виробники безпілотників Bayraktar стали мільярдерами

Фондовий ринок
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Виробники безпілотників Bayraktar стали мільярдерами
Виробники безпілотників Bayraktar стали мільярдерами
Турецькі бізнесмени Сельчук та Халук Байрактари, яким належить компанія Baykar Defense, уперше потрапили до щорічного рейтингу мільярдерів Forbes.
Як зазначає Forbes, Сельчук Байрактар посів 2410-те місце з капіталом $1,2 млрд, Халук Байрактар — 2545-те місце з $1,1 млрд. Різниця пов’язана з різною часткою братів у Baykar: 52,5% і 47,5% відповідно.
Компанія була заснована 1984 року для виготовлення деталей для турецької автомобільної промисловості.
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Зараз компанія відома як виробник військових безпілотників, насамперед Bayraktar. У 2023 році Baykar стала найбільшим експортером оборонної продукції в Туреччині завдяки контрактам із різними клієнтами в Європі, Африці та на Близькому Сході.
Виробники безпілотників Bayraktar стали мільярдерами
Таблиця: Forbes
Таблиця: Forbes
Нагадаємо, що п’ятеро українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes, який американський журнал оприлюднив 2 квітня.
Найвище місце серед українців у списку мільярдерів посів власник групи СКМ Рінат Ахметов. Другим серед українців став власник Інтерпайпу Віктор Пінчук. Також до списку мільярдерів потрапили найбільший акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго, власник Смарт-холдингу Вадим Новинський і співвласник групи Приват Геннадій Боголюбов.

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