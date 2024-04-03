Виробники безпілотників Bayraktar стали мільярдерами — Finance.ua

Виробники безпілотників Bayraktar стали мільярдерами
Турецькі бізнесмени Сельчук та Халук Байрактари, яким належить компанія Baykar Defense, уперше потрапили до щорічного рейтингу мільярдерів Forbes.
Як зазначає Forbes, Сельчук Байрактар посів 2410-те місце з капіталом $1,2 млрд, Халук Байрактар — 2545-те місце з $1,1 млрд. Різниця пов’язана з різною часткою братів у Baykar: 52,5% і 47,5% відповідно.
Компанія була заснована 1984 року для виготовлення деталей для турецької автомобільної промисловості.
Зараз компанія відома як виробник військових безпілотників, насамперед Bayraktar. У 2023 році Baykar стала найбільшим експортером оборонної продукції в Туреччині завдяки контрактам із різними клієнтами в Європі, Африці та на Близькому Сході.
Нагадаємо, що п’ятеро українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes, який американський журнал оприлюднив 2 квітня.
Найвище місце серед українців у списку мільярдерів посів власник групи СКМ Рінат Ахметов. Другим серед українців став власник Інтерпайпу Віктор Пінчук. Також до списку мільярдерів потрапили найбільший акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго, власник Смарт-холдингу Вадим Новинський і співвласник групи Приват Геннадій Боголюбов.
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