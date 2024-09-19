Виробника «Ушастого няня» передали до Фонду держмайна: підприємство виставлять на продаж — Finance.ua
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Виробника «Ушастого няня» передали до Фонду держмайна: підприємство виставлять на продаж

Фондовий ринок
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Виробника «Ушастого няня» передали до Фонду держмайна: підприємство виставлять на продаж
Виробника «Ушастого няня» передали до Фонду держмайна: підприємство виставлять на продаж
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передає ПАТ «Вінницяпобутхім» до Фонду державного майна України для подальшої реалізації на аукціоні.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Вона нагадала, що рішенням Вищого антикорупційного суду було стягнуто в дохід держави актив, який належить АТ «Невская косметика», а саме частку у розмірі 100% (акцій) Статутного капіталу ПАТ «Вінницяпобутхім».
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Тому АРМА ініціювало робочу нараду з представниками Фонду державного майна України, під час якої обговорювалося питання передачі «Вінницяпобутхім» до ФДМУ на виконання рішення ВАКС.
Дума зауважила, що у 2023 році АРМА здійснило моніторинг і контроль по діючим управителям арештованих активів і тоді ж було миттєво забезпечено ефективні результати.
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«Так, загальна сума надходжень від ТОВ „Крайтекс-сервіс“ (управителя) у першій половині 2023 року склала лише 750 тис. грн, але вже у серпні було отримано до державного бюджету за один місяць управління майже 8 млн гривень», — наголосила очільниця АРМА.
Вона додала, що наразі АРМА припиняє управління активом та розпочинає процес його передачі до Фонду держмайна України.
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«Сподіваюсь, що ФДМУ забезпечить реалізацію інвестиційно привабливого підприємства в найкоротші строки», — підсумувала Дума.
В управління АРМА були передані арештовані активи підприємства «Вінницяпобутхім» у вересні 2022 року.
У грудні того ж року ТОВ «Крайтекс-Сервіс» здобуло перемогу за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами ПрАТ «Вінницяпобутхім».
За матеріалами:
Діло
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