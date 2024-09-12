В Україні продали першу будівлю зі стартовою ціною у гривню — Finance.ua

В Україні продали першу будівлю зі стартовою ціною у гривню Вчора 19:30 — Казна та Політика

В Україні продали першу будівлю зі стартовою ціною у гривню

Фонд держмайна повідомив , що 10 вересня відбувся перший аукціон з приватизації «гривнівки» (об'єкта зі стартовою ціною в 1 гривню) на суму понад 1,5 млн грн.

Під час торгів вдалося продати нежитлову будівлю колишнього приймального радіоцентру для управління повітряним рухом. Загальна площа обєкта становить 25,8 кв.м.

За об’єкт змагалися 11 учасників, що зумовило зростання ціни від 1 грн до фінальної у 1 500 001 грн. Також покупець має додатково сплатити 300 тис. ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 1,8 млн грн.

Читайте також Фонд держмайна продав протезний завод у Полтаві

«На прикладі цього аукціону ми побачили, що такі об’єкти цікаві, на них є попит і учасники під час аукціону визначили його ринкову ціну. Це забезпечило зростання ціни продажу об’єкта, і надалі кошти від продажу надійдуть до державного бюджету», — зауважили у ФДМУ.

Нагадаємо, Фонд державного майна України виставив перші чотири об’єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 гривню. Кошти від приватизації безпосередньо спрямовуються до державного бюджету, з якого фінансуються, зокрема, Сили оборони України.

Символічна ціна у гривню це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об’єктів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю. Ця символічна ціна дозволяє ефективно розпочати процес приватизації в нинішніх умовах.

Читайте також Фонд держмайна продав підприємство на Житомирщині, що належало колаборанту Сальдо

Однак зауважується, що кінцева вартість об’єктів може бути значно вищою за стартову.

Об’єкти включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення:

Перший об’єкт — нежила будівля площею 25,8 кв. м в Одесі. Це колишній приймальний радіоцентр для управління повітряним рухом, побудований у 1975 році. Будівля потребує поточного ремонту.

Другий об’єкт — адміністративна будівля загальною площею 281,5 кв. м у місті Рені Одеської області. До складу входять одноповерхова будівля, гараж, сарай, вбиральня та огорожа. Будівля 1960 року побудови має всі необхідні комунікації.

Читайте також Фонд держмайна продав Одеський інститут землеустрою за понад 25 мільйонів

Третій об’єкт — двоповерхова адміністративна будівля площею 492 кв. м у місті Балта Одеської області. Комплекс 1968 року побудови включає котельню, убиральні, сарай та гараж.

Четвертий об’єкт — нежитлове приміщення (контора) площею 50,5 кв. м в місті Олевськ Житомирської області. Будівля має цегляні стіни, обшиті сайдингом, та всі необхідні комунікації.

Для участі в аукціоні необхідно також сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1420 грн. Аукціони відбудуться у вересні.

Читайте також Фонд держмайна запустив безкоштовний сервіс із оцінки нерухомості

Приватизація цих об’єктів надає можливість бізнесу отримати активи для розвитку, а державі — забезпечити їх ефективне використання. Нові власники зможуть створити робочі місця, сплачувати податки та розвивати місцеву економіку, — наголосили у повідомленні.

Кошти від приватизації безпосередньо спрямовуються до державного бюджету, з якого фінансуються, зокрема, Сили оборони України.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.