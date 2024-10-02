Виробник танків Leopard відкрив філію в Україні — Finance.ua
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Виробник танків Leopard відкрив філію в Україні

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Виробник танків Leopard відкрив філію в Україні
Виробник танків Leopard відкрив філію в Україні
Французько-німецький оборонний концерн KNDS, який виробляє танки Leopard і гаубиці Caesar, відкрив дочірнє підприємство в Києві.
Про це 1 жовтня повідомила пресслужба концерну.
Дочірня компанія отримала назву ТОВ «КНДС Україна». Вона підтримуватиме співпрацю між державними установами України, «Укроборонпромом» та KNDS.
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Метою створення компанії в KNDS назвали надання можливості «Укроборонпрому» обслуговувати, ремонтувати системи KNDS, серед яких танки Leopard 1 та 2, артилерійська гармата Caesar, бронеавтомобілі AMX10 RC, броньовані гаубиці PzH 2000 та самохідні зенітні установки Gepard, таким чином значно підвищуючи готовність цих систем до бойових дій.
Водночас KNDS та «Укроборонпром» мають намір спільно виробляти 155-мм артилерійські боєприпаси в Україні та виготовляти запасні частини до них, використовуючи передові технології виробництва.
За матеріалами:
theБабель
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