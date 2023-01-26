Постачання Leopard в Україну підняли акції провідної оборонної компанії Німеччини в 2,5 разу — Finance.ua

Постачання Leopard в Україну підняли акції провідної оборонної компанії Німеччини в 2,5 разу
Рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard підняло акції провідної оборонної компанії Німеччини Rheinmetall до рекордного рівня.
Як повідомляє Голос Америки, виконавчий директор Rheinmetall покращив середньостроковий прогноз продажів групи на тлі очікувань надходжень.
Як йдеться в матеріалі, вартість виробника танків оцінюється приблизно в 10 мільярдів євро (11 мільярдів доларів США), що в два з половиною рази більше, ніж минулого року, і може зробити його «блакитною фішкою» німецького індексу DAX.
Rheinmetall AG — німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів. Штаб-квартира концерну розташована у Дюссельдорфі. За обсягом продажів продукції військового призначення (на яку припадає 72% виручки) компанія в 2021 посідала 29-е місце у світі.
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