Постачання Leopard в Україну підняли акції провідної оборонної компанії Німеччини в 2,5 разу — Finance.ua

Постачання Leopard в Україну підняли акції провідної оборонної компанії Німеччини в 2,5 разу Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

Рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard підняло акції провідної оборонної компанії Німеччини Rheinmetall до рекордного рівня.

Як повідомляє Голос Америки , виконавчий директор Rheinmetall покращив середньостроковий прогноз продажів групи на тлі очікувань надходжень.

Як йдеться в матеріалі, вартість виробника танків оцінюється приблизно в 10 мільярдів євро (11 мільярдів доларів США), що в два з половиною рази більше, ніж минулого року, і може зробити його «блакитною фішкою» німецького індексу DAX.

Rheinmetall AG — німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів. Штаб-квартира концерну розташована у Дюссельдорфі. За обсягом продажів продукції військового призначення (на яку припадає 72% виручки) компанія в 2021 посідала 29-е місце у світі.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.