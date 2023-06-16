Виробник Oreo та Milka заявив про скорочення діяльності в росії — Finance.ua

Виробник Oreo та Milka заявив про скорочення діяльності в росії
Американський виробник продуктів, напоїв та кондитерських виробів Mondelez повідомив про скорочення операцій в росії.
Про це пише «Голос Америки».
Також компанія планує створити на російському ринку окремий бізнес із самодостатнім ланцюгом постачань до кінця року.
Таке рішення у Mondelez прийняли після того, як чиказький виробник зіткнувся зі значним корпоративним бойкотом у країнах Північної Європи через свою присутність у росії.
Читайте також
Компанія заявила, що припинила нові капіталовкладення, запуск продуктів і витрати на рекламу в російських медіа.
«В результаті цих дій… загальні обсяги скоротилися…, і як обсяги нашого імпорту, так і частка ринку значно зменшилися», — йдеться в заяві компанії.
Mondelez виробляє товари таких брендів як Oreo, Toblerone, Milka, 7 days, «Барні» та інших.
Довідка Finance.ua:
- Нацагентство з питань запобігання корупції внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною