Виробник нафтовидобувного обладнання Weatherford потрапив до списку спонсорів війни — Finance.ua

Виробник нафтовидобувного обладнання Weatherford потрапив до списку спонсорів війни Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Виробник нафтовидобувного обладнання Weatherford потрапив до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесла ірландсько-американську компанія Weatherford International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

«Компанія Weatherford International продовжує працювати в рф, сплачувати там податки на мільйони доларів США та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі. Це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни», — сказано в повідомленні.

Weatherford International спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам. Вона працює в росії 16 років, створила там понад 2,5 тис. робочих місць та утримує на території рф сервісні підприємства, бази та підприємства машинобудування.

У рф Weatherford представлена через ТОВ «Везерфорд Холдингз (Рус)», ТОВ «Везерфорд» та ТОВ «Везерфорт Бизнес Сервис». У 2022 році вони разом сплатили податків до бюджету агресора на понад $15 млн.

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Серед партнерів Weatherford у рф є нафтова компанія «Роснефть», яка залишається основним замовником її послуг.

Компанія також продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з рф. У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів в росію на майже $1,5 млн. Серед них: матеріали та запчастини для нафтогазової промисловості.

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Weatherford має чіткий намір продовжувати виконувати чинні контракти та укладати нові договори із замовниками в росії.

У своїй звітності Weatherford пообіцяла виконувати договірні зобов’язання з урахуванням міжнародних санкцій. Компанія успішно перебудувала канали постачання обладнання після накладення цивілізованим світом санкцій на рф, замінивши постачальників на російських або на інші іноземні компанії. Це демонструє не тільки економічну та технологічну підтримку агресора компанією, але й ідеологічну.

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