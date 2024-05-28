Виробництво напівпровідників: Китай створив третій інвестфонд із $47,5 мільярда — Finance.ua

Виробництво напівпровідників: Китай створив третій інвестфонд із $47,5 мільярда Сьогодні 22:46 — Технології&Авто

Китай створив третій державний інвестиційний фонд для розвитку своєї напівпровідникової промисловості зі статутним капіталом у 344 млрд юанів (47,5 млрд дол.).

Із нього фінансуватиметься розробка критично необхідного обладнання для виробництва мікросхем, повідомляє Reuters

Створення такого фонду передбачене раніше затвердженими планами Китаю досягти самозабезпечення напівпровідниками, що набуло особливої актуальності після запровадження Сполученими Штатами й низкою інших західних країн заходів експортного контролю. Такі заходи мають завадити Пекіну використовувати передові чипи для посилення військового потенціалу.

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Третій інвестфонд індустрії інтегральних мікросхем із рекордним обсягом акумульованих коштів офіційно створено 24 травня і зареєстровано в Пекінському муніципальному управлінні з регулювання ринку.

Найбільшим акціонером третього фонду є Міністерство фінансів КНР із 17% акцій та сплаченим капіталом у 60 млрд юанів. Другим за розміром частки акціонером (10,5%) став Китайський банк розвитку (China Development Bank).

Крім них, учасниками фонду є ще 17 організацій, серед яких п’ять великих банків Китаю. Внесок кожного з яких становить близько 6% від загального капіталу.

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Перший інвестфонд для розвитку галузі напівпровідників було створено в Китаї у 2014 році зі статутним капіталом 138,7 млрд юанів, другий, із 204 млрд юанів, — у 2019 році.

Ці фонди надали фінансування двом найбільшим китайським виробникам мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation та Hua Hong Semiconductor, провідному виробнику флеш-пам'яті Yangtze Memory Technologies та низці менших компаній.

Очікується, що одним із головних напрямів фінансування з третього фонду буде створення обладнання для виробництва мікросхем, постачання якого із західних країн до Китаю наразі обмежено.

Укрінформ За матеріалами:

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