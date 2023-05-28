Велика Британія планує інвестувати $1,3 млрд у розвиток власної галузі напівпровідників — Finance.ua

Велика Британія планує інвестувати $1,3 млрд у розвиток власної галузі напівпровідників 28.05.2023, 00:27 — Технології&Авто

Велика Британія планує інвестувати $1,3 млрд у розвиток власної галузі напівпровідників

Зазначається, що замість того, аби витрачати великі кошти на заводи з виробництва передових кремнієвих чипів, Велика Британія планує зосередитися на областях, у яких країна вже має перевагу.

Про це повідомляє Reuters

Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що це допоможе Британії створити «конкурентну перевагу на світовій арені».

Хоча компанії цього сектору привітали публікацію стратегії, вони розкритикували масштаби підтримки.

Розробник чипів для штучного інтелекту Graphcore назвав її «скромною» порівняно з такими країнами, як Німеччина, а керівник виробника графену Paragraf назвав її «млявою».

«Капіталовкладення Великої Британії - це ніщо інше, як помилка округлення в цій галузі», — сказав Саймон Томас, генеральний директор і засновник Paragraf, яка називає себе єдиною компанією у світі, здатною виробляти графен для масового виробництва чипів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.