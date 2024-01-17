Виплати вкладникам Місто Банку припинять — Finance.ua

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Виплати вкладникам Місто Банку припинять

Кредит&Депозит
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Виплати вкладникам Місто Банку припинять
Виплати вкладникам Місто Банку припинять
З 16 січня вкладники Місто Банку зможуть отримати свої кошти лише протягом 30 днів.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
«Після того, як цей термін спливе — виплати будуть припинені. Закликаємо вкладників Місто Банку звернутись до банків-агентів Фонду за відшкодуванням», — повідомили у Фонді.
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Таким чином Фонд гарантування припинить виплату гарантованої суми відшкодування та затвердить ліквідаційний баланс АТ «Місто Банк».
Правління Національного банку 14 грудня 2020 року ухвалило рішення про віднесення Місто Банка до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.
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Проблеми в Місто Банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів — підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об'єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). У результаті втрати об'єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня.
Контролером АТ «Місто Банк» був депутат Верховної Ради VIII скликання Іван Фурсін. Йому сукупно (прямо та опосередковано) належало 97,18% акцій банку.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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