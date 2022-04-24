Виплати по 2000-3000 гривень уже отримали 450 тисяч переселенців — Finance.ua
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Виплати по 2000-3000 гривень уже отримали 450 тисяч переселенців

Вчора 11:32Особисті фінанси
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Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, повідомила, що протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку більше 2,6 мільярдів гривень.
За рахунок цих коштів допомогу отримають більше 451 тисячі внутрішньо переміщених осіб.
Ощадбанк перераховує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.
До кінця квітня передбачено подальше перерахування коштів на виплату допомоги на проживання з урахуванням того, що процес реєстрації внутрішньо переміщених осіб триває, а також того, що Уряд продовжив до кінця квітня строк подання заяв на отримання допомоги, відповідно до яких допомога на проживання заявникам виплачуватиметься, починаючи з березня.
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Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.
Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.
Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок «Дія», або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.
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За матеріалами: РБК-Україна
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