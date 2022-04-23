З травня частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи — Finance.ua

З травня частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи

Вчора 12:30 — Особисті фінанси

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю телемарафону UA Разом повідомила, що виплати переселенцям продовжуватимуться до завершення військового стану, пише sud.ua.

Проте з травня отримуватимуть виплати лише ті, хто не може повернутись додому або у кого пошкоджено майно.

Зокрема, якщо кияни досі живуть у Львові, але їхнє майно не пошкоджене, Київ не оточений та не блокований, то виплату таким людям буде припинено.

«З травня виплати отримуватимуть люди, які проживають у зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. Таким людям виплати припинятимуться з травня», — сказала Лазебна.

Зазначимо, що на набуття статусу ВПО стоять черги. Вже вдалося зареєструвати 1,66 млн внутрішніх переселенців.

Інформація Finance.ua:

У Мін’юсті пояснили, як переселенцям стати на облік та отримати допомогу на проживання.

Допомога надається щомісяця з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення або скасування на кожну внутрішньопереміщену особу, відомості про яку включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб, у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

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