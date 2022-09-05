Виплати переселенцям в Україні: Кабмін змінив порядок надання допомоги на проживання — Finance.ua

Виплати переселенцям в Україні: Кабмін змінив порядок надання допомоги на проживання Вчора 17:00 — Казна та Політика

Виплати переселенцям в Україні: Кабмін змінив порядок надання допомоги на проживання

Уряд ухвалив зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним українцям. Зокрема врегулювали питання з українцями, які не змогли оформити допомогу через Дію.

Про це повідомляє Офіс Омбудсмана

Кабмін змінив текст документа, який регулює надання допомоги переселенцям. Зміни стосуються «Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», який затверджено ухвалою від 20.03.2022 № 332.

Зміни щодо надання допомоги на проживання ВПО:

допомога переселенцям надається із першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому громаду, звідки перемістилася особа, додали до переліку тергромад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

держпідприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» автоматично, без повторного звернення громадянина, нараховує допомогу у випадку додавання тергромади до зазначеного переліку тергромад;

допомога призначається органом соцзахисту населення впродовж 10 робочих днів із дати надходження заяви про надання допомоги;

у випадку зміни місця обліку та неотримання допомоги на проживання за попереднім місцем проживання/знаходження, виплату призначають за останнім місцем обліку.

Крім цього, врегулювали питання щодо надання можливості отримання допомоги ВПО українцям, які подавали заявку через портал Дія до 30 квітня 2022 року, проте так і не отримали допомогу.

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Для цього ВПО можуть звернутися особисто чи поштою до органу соціального захисту населення та подати до 1 жовтня поточного року за встановленою формою заяву на виплату із зазначенням, зокрема номера банківського рахунка (за стандартом IBAN) або персональних даних одержувача.

При цьому необхідно додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через Дію. До прикладу, скриншот. Заявку потрібно подати до 1 жовтня 2022 року.

Кому не надаватимуть допомогу на проживання

Допомогу на проживання не надаватимуть переселенцям, взятим на облік до 24 лютого 2022 року.

За винятком людей, які:

отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг,

повторно перемістилися з тимчасово окупованої росією території, з території громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні після 24 лютого 2022 року.

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