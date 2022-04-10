Виплати переселенцям: коли треба зареєструватись, щоб отримати гроші за березень — Finance.ua
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Виплати переселенцям: коли треба зареєструватись, щоб отримати гроші за березень

Вчора 08:00Казна та Політика
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Виплати переселенцям: коли треба зареєструватись, щоб отримати гроші за березеньВиплати переселенцям: коли треба зареєструватись, щоб отримати гроші за березень, freepik.com
Внутрішні переселенці повинні зареєструватися як ВПО (внутрішньо переміщені особи) до 30 квітня, щоб отримати виплати за березень. Сума виплат складе 2 тис.-3 тис. гривень.
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону.
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Уряд підключив додаткові канали для реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Якщо раніше це були тільки органи соціального захисту населення на рівні районів і міст обласного значення, то тепер людина зможе звернутися до уповноваженої особи громади, центрів надання адміністративних послуг, а згодом просто подати заяву дистанційно через Портал Дія.
Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв’язку з широкомасштабним вторгненням росії в Україну, можуть отримати допомогу на проживання від держави в розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю і в розмірі 2000 гривень на дорослого.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». Дітям платитимуть 3000 гривень, дорослим — 2000 гривень;
  • пенсіонер не втратить пенсію, якщо стане на облік як внутрішньо переміщеної особи і подасть заявку на виплату щомісячної допомоги у 2000 гривень.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

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За матеріалами: РБК-Україна
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