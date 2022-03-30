У Мін'юсті пояснили, як переселенцям стати на облік та отримати допомогу на проживання (інфографіка) — Finance.ua

У Мін'юсті пояснили, як переселенцям стати на облік та отримати допомогу на проживання (інфографіка)

Вчора 20:02 — Особисті фінанси

У Мін'юсті пояснили, як переселенцям стати на облік та отримати допомогу на проживання (інфографіка)

​​Внутрішньо переміщені особи мають право на отримання допомоги на проживання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

«Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332, внутрішньо переміщені особи мають право на отримання допомоги на проживання», — сказано в повідомленні.

Кому надається допомога:

особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також з території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії;

ВПО, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Для отримання допомоги необхідно отримати довідку ВПО.

Найближчим часом буде можливість отримати довідку з використанням мобільного додатку Порталу Дія.

Скільки часу виплачуватиметься допомога та розмір. Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.

Порядок звернення за допомогою:

Стати на облік ВПО та подати заяву особисто до органів соцзахисту, уповновпженої особи громади, ЦНАПу, або дистанційно через Портал Дія. Отримати довідку про взяття на облік ВПО. Подати заяву на отримання допомоги особисто до органів соцзахисту, уповновпженої особи громади, ЦНАПу, або дистанційно через Портал Дія.

У Мін’юсті зауважують, що допомога на проживання призначається автоматично без подання додаткового звернення ВПО, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Інфографіка: Міністерство соціальної політики

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