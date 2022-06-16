Виплати до 33 тисяч гривень: ЮНІСЕФ розширив коло сімей, які можуть отримати грошову допомогу — Finance.ua

Виплати до 33 тисяч гривень: ЮНІСЕФ розширив коло сімей, які можуть отримати грошову допомогу

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Виплати до 33 тисяч гривень: ЮНІСЕФ розширив коло сімей, які можуть отримати грошову допомогу

Українські родини з дітьми, що постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, наряду з державною допомогою можуть отримати додаткові виплати до 33 тисяч гривень від фонду ЮНІСЕФ. Наразі критерії отримання грошової допомоги для сімей розширені.

Як повідомляється на сайті фонду, з 15 червня 2022 року стартував другий етап програми грошової допомоги « Спільно », яку надає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Міністерства соціальної політики України.

Відтепер участь у програмі зможуть взяти всі родини, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, а також ті, хто має принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років. Раніше ЮНІСЕФ надавав допомогу багатодітним родинам, які мають принаймні одну дитину до двох років, а також тим, хто виховує двох і більше дітей, серед яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

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Частина заявок, поданих до 6 червня, перебуває на етапі перевірки.

Де подати заявку?

Подати заявку на програму грошової допомоги можна самостійно на сайті register.unicef.org

Крім того, у Житомирській, Київській та Кіровоградській областях можна звернутися до соціальних працівників, які у громадах персонально реєструють родини, відповідні критеріям програми.

Родинам, які відповідають новим критеріям і вже подали заявку, не потрібно реєструватись знову. Їхні дані буде розглянуто.

Реєстрація на сайті не означає, що родина автоматично отримає допомогу, адже заявки проходять два етапи перевірки:

технічний відбір. Це перевірка наявності всіх обов’язкових даних і відсутності в них технічних помилок. Якщо документи пройшли технічний відбір, голова домогосподарства отримує СМС із номера 4224. Повідомлення надходить на номер, вказаний у заявці. Технічна перевірка триває до двох тижнів;

відбір на відповідність критеріям програми. Якщо домогосподарство, яке подало заявку, відповідає критеріям програми та ще не отримало допомоги від жодної іншої міжнародної гуманітарної організації, йому буде нараховано кошти. Після грошового переказу надходить СМС для підтвердження отримання платежу.

Допомога надається сім’ям незалежно від наявності статусу ВПО, які перебувають у будь-якому регіоні України, але за умови, що вони не отримували грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого 2022 року.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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