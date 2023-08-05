Вимушених переселенців, які працюють на українські компанії з-за кордону, стало менше — дослідження — Finance.ua
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Вимушених переселенців, які працюють на українські компанії з-за кордону, стало менше — дослідження

Особисті фінанси
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Вимушених переселенців, які працюють на українські компанії з-за кордону, стало менше — дослідження
Вимушених переселенців, які працюють на українські компанії з-за кордону, стало менше — дослідження
Наразі з вимушених переселенців за кордоном мають роботу 43%. Минулого року ця цифра складала 31%. Ті, хто працює, зазвичай влаштовані офіційно та оплачують собі житло, свідчать результати дослідженні 4Service.
Про це пише Work.ua.
Безробітні переселенці отримують допомогу від держави, де перебувають, понад 50% з них виїхали з дітьми, частина — пенсіонери.
Інфографіка: 4Service
Інфографіка: 4Service
Наразі віддалено в українських компаніях працює 12% усіх біженців. При цьому в червні 2022-го таких людей було 18%. Дослідники припускають, що частково такі зміни пов’язані із тим, що чимала кількість втікачів від війни вже повернулася в Україну.
Число українців за кордоном, які працюють в європейських компаніях, зросло з 12% до 31%. Це пояснюють тим, що багато переселенців, які не були працевлаштовані раніше, протягом року працевлаштувалися там.
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З усіх працевлаштованих українських біженців найбільша частина живе у Польщі (28%), Німеччині (14%) та Чехії (8%). Цікаво, що це співвідношення майже не змінювалося з минулого року.
Інфографіка: 4Service
Інфографіка: 4Service
Безробітних біженців, як порівняти з минулим роком, стало менше у Польщі (14% замість 18%) та у Чехії (4% замість 6%). А от у Німеччині їх, навпаки, побільшало — 39% проти тогорічних 23%.
З безробітних наразі українців працевлаштовуватися найближчим часом планують тільки 31%.
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«Минулого року такі плани були у 52% опитаних — враховуючи, що безробітних серед біженців стало менше, частині таки вдалося реалізувати свій намір», — пояснюють автори дослідження. І додають, що число тих, хто не працює і не збирається шукати роботу теж скоротилося порівняно із даними минулої хвилі — 33% проти 48%.
Інфографіка: 4Service
Інфографіка: 4Service
Також дослідники зазначають, що українські шукачі в інших країнах схильні погоджуватися на роботу, що не відповідає їхній освіті та професійним навичкам (78%).
«Що довше триває війна, тим більше людей починають пов’язувати своє майбутнє із життям за кордоном — тож пошук роботи в новій країні стає одним із найактуальніших питань», — зазначають у 4Service.
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За матеріалами:
Finance.ua
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