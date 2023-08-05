Вимушених переселенців, які працюють на українські компанії з-за кордону, стало менше — дослідження Сьогодні 09:06 — Особисті фінанси

Вимушених переселенців, які працюють на українські компанії з-за кордону, стало менше — дослідження

Наразі з вимушених переселенців за кордоном мають роботу 43%. Минулого року ця цифра складала 31%. Ті, хто працює, зазвичай влаштовані офіційно та оплачують собі житло, свідчать результати дослідженні 4Service

Про це пише Work.ua.

Безробітні переселенці отримують допомогу від держави, де перебувають, понад 50% з них виїхали з дітьми, частина — пенсіонери.

Інфографіка: 4Service

Наразі віддалено в українських компаніях працює 12% усіх біженців. При цьому в червні 2022-го таких людей було 18%. Дослідники припускають, що частково такі зміни пов’язані із тим, що чимала кількість втікачів від війни вже повернулася в Україну.

Число українців за кордоном, які працюють в європейських компаніях, зросло з 12% до 31%. Це пояснюють тим, що багато переселенців, які не були працевлаштовані раніше, протягом року працевлаштувалися там.

Читайте також Серед внутрішніх переселенців зріс попит на професійне навчання — Мінреінтеграції

З усіх працевлаштованих українських біженців найбільша частина живе у Польщі (28%), Німеччині (14%) та Чехії (8%). Цікаво, що це співвідношення майже не змінювалося з минулого року.

Інфографіка: 4Service

Безробітних біженців, як порівняти з минулим роком, стало менше у Польщі (14% замість 18%) та у Чехії (4% замість 6%). А от у Німеччині їх, навпаки, побільшало — 39% проти тогорічних 23%.

З безробітних наразі українців працевлаштовуватися найближчим часом планують тільки 31%.

Читайте також Уряд вніс зміни до порядку виплат переселенцям: кому більше не платитимуть

«Минулого року такі плани були у 52% опитаних — враховуючи, що безробітних серед біженців стало менше, частині таки вдалося реалізувати свій намір», — пояснюють автори дослідження. І додають, що число тих, хто не працює і не збирається шукати роботу теж скоротилося порівняно із даними минулої хвилі — 33% проти 48%.

Інфографіка: 4Service

Також дослідники зазначають, що українські шукачі в інших країнах схильні погоджуватися на роботу, що не відповідає їхній освіті та професійним навичкам (78%).

«Що довше триває війна, тим більше людей починають пов’язувати своє майбутнє із життям за кордоном — тож пошук роботи в новій країні стає одним із найактуальніших питань», — зазначають у 4Service.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.