Серед внутрішніх переселенців зріс попит на професійне навчання — Мінреінтеграції — Finance.ua
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Серед внутрішніх переселенців зріс попит на професійне навчання — Мінреінтеграції

Особисті фінанси
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Серед внутрішніх переселенців зріс попит на професійне навчання — Мінреінтеграції
Серед внутрішніх переселенців зріс попит на професійне навчання — Мінреінтеграції
З червня місяця різко зросла кількість заяв внутрішніх переселенців в рамках програми ваучерів на навчання, переважно у робітничій сфері. Навчання фінансується державою у повному обсязі і працюватиме без обмежень, пише пресслужба Мінреінтеграції.
Серед внутрішніх переселенців зростає попит на професійне навчання, про це йшлося на міжвідомчій нараді з питань працевлаштування та професійного навчання внутрішньо переміщених осіб під головуванням Віцепрем'єрки Ірини Верещук.
За інформацією Держслужби зайнятості, збільшилася кількість переселенців, які готові долучитися до програми ваучерів на навчання. Так, лише з 1 червня від ВПО надійшло 1353 заявки, що значно більше, ніж подавалося від початку року. Покращенню статистики серед ВПО сприяло запровадження можливості подавати заявки на отримання ваучера онлайн.
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Наразі серед професій і спеціальностей, які люди обирають для навчання, переважає робітнича сфера. За видами ваучерів найбільший попит мають такі професії-спеціальності, як медсестринство, кухарство, психологія, водії автотранспортних засобів, соціальна робота, електрогазозварювання, охоронна діяльність, тракторист.
Опитування, проведене серед учасників програми, показало, що люди високо оцінюють якість надання службою зайнятості послуги, адже заявка на отримання ваучера в середньому опрацьовується протягом двох днів, зазначає Мінреінтеграції.
У Держслужбі зайнятості запевнили, що програма ваучерів на навчання фінансується у повному обсязі, а отже працюватиме без обмежень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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