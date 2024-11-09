Викривачі корупції в Україні: права та захист за законом — Finance.ua

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Викривачі корупції в Україні: права та захист за законом

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Викривачі корупції в Україні: права та захист за законом
Викривачі корупції в Україні: права та захист за законом, Фото: freepik
6 вересня НАЗК запустило Єдиний портал викривачів, де громадяни можуть повідомляти про факти корупції, зокрема анонімно.
У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, які права мають викривачі корупції.

Хто вважається викривачем корупції

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, викривачем вважається особа, яка володіє фактичними даними про корупційне правопорушення, впевнена в їх достовірності та отримала цю інформацію під час трудової чи іншої професійної діяльності.
Важливо, що людина не може вважатися викривачем, якщо хоча б одна з цих умов не виконана.

Права викривача корупції

Права викривача виникають з моменту подання повідомлення про можливі факти корупційних порушень.
Згідно зі статтею 53−3 закону, викривач має право:
  • отримати інформацію про свої права та обов’язки;
  • подавати докази на підтвердження своєї заяви;
  • отримувати підтвердження про прийняття та реєстрацію повідомлення;
  • давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
  • на безоплатну правничу допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;
  • на конфіденційність;
  • повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» без зазначення відомостей про себе (анонімно);
  • у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;
  • на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
  • на винагороду у визначених законом випадках;
  • на отримання психологічної допомоги;
  • на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;
  • отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.
Важливо знати, що права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
Нагадаємо, двом викривачам корупції вже виплачена винагорода у розмірі 1 мільйон 680 тисяч гривень та 13,3 млн гривень відповідно.
За матеріалами:
Finance.ua
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