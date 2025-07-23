Викрито схему: шахраЇ заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу (відео) — Finance.ua

Викрито схему: шахраЇ заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу (відео) Сьогодні 11:36 — Кримінал

Учасники угруповання шахрайським способом заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу. Для ліквідації діяльності групи аферистів українські правоохоронці провели міжнародну операцію.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Працівники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що на території України діє угруповання, яке налагодило міжнародну схему заволодіння коштами громадян країн ЄС, зокрема, Республіки Чехія.

З 2021 року зловмисники вводили в оману іноземців: телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово перевести кошти на «безпечні» реквізити.

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Задля документування протиправної діяльності зловмисників було створено міжнародну слідчу групу за участі чеських правоохоронців.

Організував шахрайську схему 32-річний мешканець Дніпра, до співпраці залучив як громадян України, так і Чехії.

Кожному учаснику групи відводилась своя роль: так звані оператори кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, особисті і офісні охоронці, поліграфолог, який тестував новачків на зв’язок з правоохоронцями.

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, працівники Нацполіції України та Республіки Чехія провели масштабну операцію. На території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрів. Вилучено речові докази.

Слідчі поліції оголосили про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за шахрайство в особливо великому розмірі (ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 190 Кримінального кодексу України) лідеру угруповання та одному з головних учасників.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Також під час документування групи було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності.

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