БЕБ викрило нелегальну діяльність мережі обмінних пунктів на Львівщині — Finance.ua
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БЕБ викрило нелегальну діяльність мережі обмінних пунктів на Львівщині

Кримінал
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БЕБ викрило нелегальну діяльність мережі обмінних пунктів на Львівщині
БЕБ викрило нелегальну діяльність мережі обмінних пунктів на Львівщині
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону.
Про це повідомляє БЕБ.
Слідством встановлено, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України.
Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
За матеріалами:
Finance.ua
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