Використання мобільного інтернету зросло більш як на чверть - Київстар — Finance.ua
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Використання мобільного інтернету зросло більш як на чверть - Київстар

Фондовий ринок
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У четвертому кварталі 2022 року клієнти компанії «Київстар» збільшили використання мобільного інтернету на 26,3% порівняно з четвертим кварталом 2021 року — із 7,1 до 9 Гб на середньостатистичного абонента.
Про це повідомили в пресслужбі мобільного оператора.
Крім того, наголосили в компанії, вже більше половини абонентів Київстару отримують послуги в мережі 4G.
«Кількість абонентів, які користуються послугами в мережі 4G, збільшилась у четвертому кварталі 2022 року на 8,2% і наразі становить 53% від загальної кількості всіх абонентів компанії. Це стало можливим завдяки збільшенню 4G мережі у 2022 році. Так, послуги 4G-зв’язку від Київстару доступні для 93% населення на підконтрольній Україні території», — зазначає пресслужба.
Для покращення клієнтського досвіду Київстар у 2022 році активно розвивав технологію VoLTE, яка дає можливість отримувати голосовий зв’язок у мережі 4G. Торік цією послугою скористався 1 млн абонентів.
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Так, кількість абонентів послуги «Київстар ТВ» у жовтні — грудні 2022 року збільшилась на 60% порівняно з тим же періодом попереднього року — до 1,1 млн користувачів.
Як повідомлялось, Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2022 року обслуговував 24,8 млн абонентів мобільного зв’язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions.
Київстар 25 років працює в Україні, його визнано найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Акціонер Київстару — міжнародна Група VEON.
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За матеріалами:
Укрінформ
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