Викликають розчарування: понад 50% покупців після електромобілів готові купити машини з ДВЗ — Finance.ua

Викликають розчарування: понад 50% покупців після електромобілів готові купити машини з ДВЗ 22.10.2023, 00:20 — Технології&Авто

Викликають розчарування: понад 50% покупців після електромобілів готові купити машини з ДВЗ

Дослідження американського автомобільного ринку показало, що більшість власників електромобілів у якості наступного авто вибирають машини з ДВЗ.

Дійсно, за винятком власників Tesla, майже половина домогосподарств, які володіють електромобілями, у подальшому купували автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.

Дослідження S&P Global Mobility показує, що до липня цього року рівень лояльності до типу палива серед домогосподарств, які використовують електромобілі, становив 52,1%, але надалі ця цифра зменшилась. Хоча у дослідженні зазначається, що ще не факт, що саме такий відсоток електромобілів буде замінений автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння у майбутньому.

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Дослідження показало, що 63,2% власників електромобіля Nissan придбають інший електромобіль як наступний автомобіль. Це поставило японського автовиробника трохи попереду Chevrolet, який набрав показник лояльності 60,6%. Розглядаючи окремі моделі, S&P Global Mobility виявив, що лише 37,3% домогосподарств з Ford Mustang Mach-E купили б електромобіль як наступне авто.

Дані також показують, що 60,7% власників Chevrolet Bolt готові пересісти на електромобіль іншої марки. При цьому, рівень лояльності до електромобілів серед покупців розкішних авто значно підскочив за останні три роки, наближаючись, а іноді навіть перевищуючи позначку в 60%.

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Наприклад, 56,6% покупців електромобілів Mercedes-Benz купуватимуть інший електромобіль як наступний транспортний засіб, що є значним зростанням порівняно з 24,3% у другому кварталі 2020 року. Коефіцієнт лояльності до електромобілів у Jaguar також підскочив з 25% до 56,5%, лояльність до Tesla також збільшилась — з 51,8% до 76,7% відповідно. Цікаво, що лояльність власників електромобілів BMW знизилася з 46,6% до 45,9%.

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Autogeek За матеріалами:

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