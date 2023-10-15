Автомобільний експерт повідомив, чому електромобілі не варті уваги — Finance.ua

Автомобільний експерт повідомив, чому електромобілі не варті уваги Сьогодні 23:21 — Технології&Авто

Автомобільний експерт повідомив, чому електромобілі не варті уваги

Хоча у світі є тенденція до того, що електрокари замінять інші автомобілі в майбутньому, зараз вони навіть і близько не зрівняються із дизельними машинами. Таку думку висловив автомобільний експерт Мет Уотсон із Carwow.

Як зазначає The Sun , уже добре відомі щонайменше дві проблеми, з якими стикаються власники електромобілів. Це відсутність зарядних станцій і незручності, пов’язані з цим під час довгих поїздок. Ці фактори стали вирішальними для багатьох людей, які зрештою відмовилися від такої покупки.

«Мені подобаються електромобілі для певних ситуацій. Я думаю, що для багатьох людей вони блискучі. (…) Якщо ви збираєтеся долати довгі милі, дизель все одно є вашим оптимальним вибором. Люди відмовляються від дизельних авто через дизель-гейт тощо, але насправді, залежно від застосування, дизельний автомобіль є хорошим вибором», — сказав він.

Звичайно, електромобілі мають багато позитивних моментів, і їх не можна ігнорувати. Вони безпечні для навколишнього середовища, надзвичайно тихі під час використання та ідеальні для коротких подорожей.

«Для багатьох людей, які просто люблять прогулятися по магазинах і часто їздять на роботу й назад, електромобілі - чудове рішення», — каже Уотсон.

Водночас він стверджує, що через будову дизельних автомобілей ними все ж набагато легше керувати. Крім того, відсутність зарядних станцій у багатьох місцях може стати великою проблемою для власників авто «на батарейці».

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УНІАН За матеріалами:

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