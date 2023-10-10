Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі вересня — Finance.ua
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Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі вересня

Технології&Авто
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Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі вересня
Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі вересня
В Україні за вересень частка електромобілів значно збільшилася. Експерти назвали найпопулярніші моделі в цьому сегменті. Про це розповіли в асоціації «Укравтопром».
Загалом за вересень українці купили 4298 автомобілів на електротязі. За рік попит на такі авто збільшився у 2,7 раза.
Порівняно із серпнем продажі електромобілів зросли на 12%. Більшу частину з них склали вживані легкові моделі — 3446 одиниць.

Топ 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні за вересень:

  1. Volkswagen ID.4 — 350 авто.
  2. Volkswagen ID.6 — 66 авто.
  3. Toyota BZ4X — 51 авто.
  4. Honda E — 49 авто.
  5. BYD Yuan Plus — 19 авто.

Топ 5 найпопулярніших вживаних електромобілів в Україні за вересень:

  1. Nissan Leaf — 590 авто.
  2. Volkswagen e-Golf — 433 авто.
  3. Tesla Model 3 — 405 авто.
  4. Tesla Model Y — 247 авто.
  5. Renault Zoe — 194 авто.
Загалом з початку 2023 року в Україні зареєстрували близько 24,2 тисячі електрокарів. Це у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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