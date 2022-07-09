Видобуток нафти на російському проекті «Сахалін-1» впав у 22 рази — Finance.ua

Видобуток нафти на російському проекті «Сахалін-1» впав у 22 рази
Видобуток нафти в рамках проєкту «Сахалін-1» через санкції скоротився у 22 рази — до 10 тисяч барелів на добу.
Про це заявив повноважний представник президента рф у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв.
За його словами, скорочення видобутку нафти позначилося на стані економіки не лише Сахалінської області, а й на стані економіки всього Далекого Сходу та російської федерації.
«Недоотримано буде (до бюджету Сахалінської області. — Ред.) у 2023 році до 38 млрд рублів (близько $600 млн). Це 26% від рівня власних доходів регіону у 2022 році», — уточнив повпред.
Він також додав, що через простої виникають не лише бюджетні збитки, а й погіршення характеристик родовищ, які можуть суттєво вплинути на зниження коефіцієнта від нафтовіддачі.
«Це означає, що велика кількість нафти залишиться у пластах», — сказав Трутнєв.
Він також прокоментував відхід іноземних партнерів із сахалінських проєктів.
«Для бюджету Сахалінської області в сьогоднішніх умовах принципове значення має збереження режиму УРП. Попередньо ми обговорювали це питання з міністром фінансів рф. Його позиція і моя позиція — що протягом 5 років змінювати режим УРП не будемо. Зрозуміло, що це ще вимагає розгляду уряду, затвердження. Але поки що я сподіваюся, що саме таким чином все відбуватиметься», — заявив повпред.
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