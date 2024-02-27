Виділення землі під забудову заводами і складами спростили: Зеленський підписав закон — Finance.ua
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Виділення землі під забудову заводами і складами спростили: Зеленський підписав закон

Казна та Політика
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Виділення землі під забудову заводами і складами спростили: Зеленський підписав закон
Виділення землі під забудову заводами і складами спростили: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови».
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Що зміниться

Законом пропонується на час воєнного стану та п’ять років після його завершення встановити спрощений порядок зміни цільового призначення земельних ділянок на територіях за межами населених пунктів, у разі якщо стосовно таких територій відсутня затверджена містобудівна документація на місцевому рівні.
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Вона поширюватиметься на визначений законом перелік обʼєктів промисловості та енергетики.
Ухвалений Радою закон є одним з елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні.
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 6 лютого 2024 року ухвалила в цілому законопроєкт № 9627, який передбачає кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі для цілей економічного відновлення.

Зміни на ринку землі: чому це важливо 🔍

За матеріалами:
Економічна Правда
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