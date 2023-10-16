Вибори в Польщі дають європейській економіці новий імпульс — Bloomberg — Finance.ua
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Вибори в Польщі дають європейській економіці новий імпульс — Bloomberg

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Вибори в Польщі дають європейській економіці новий імпульс — Bloomberg
Вибори в Польщі дають європейській економіці новий імпульс — Bloomberg
Після восьми років націоналістичної лінії та регулярних нападок на ЄС польська партія «Право і справедливість», схоже, прямує до поразки на виборах, що покладе край довгій темі популізму та розбрату.
Про це пише Bloomberg.
За даними екзит-полу, опозиція на шляху до більшості, а «Громадянська платформа», очолювана колишнім президентом Європейської ради Дональдом Туском, отримала 32% голосів на тлі рекордної явки виборців.
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Альянс «Третій шлях» отримав 13%, а Ліва партія — 8,6%, що дасть трьом групам 248 місць у нижній палаті парламенту, яка налічує 460 депутатів.
У разі підтвердження результат створить можливості для ЄС, зауважує Bloomberg.

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«Насамперед, Польща прагнутиме вивільнити понад 35 мільярдів євро з фондів ЄС, щоб надати поштовх найбільшій економіці Східної Європи. Крім того, існує перспектива ізоляції угорського Орбана, ще одного популіста, який до цього часу був захищений своїм альянсом з партією «Право і справедливість», — пише агентство.
Зазначимо, польське агентство Ipsos оприлюднило оновлені результати опитування на виході з виборчих дільниць, проведене на парламентських виборах у Польщі, що підтверджує високі результати опозиційних партій і формальну перемогу правлячої партії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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