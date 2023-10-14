Українців виїжджає до Польщі більше, ніж заїжджає в Україну: аналітики назвали причину — Finance.ua

Українців виїжджає до Польщі більше, ніж заїжджає в Україну: аналітики назвали причину Сьогодні 15:29 — Казна та Політика

Українців виїжджає до Польщі більше, ніж заїжджає в Україну: аналітики назвали причину

У вересні з України до Польщі виїхало на 73 тисячі українців більше, ніж заїхало в Україну. Кордон в сторону Польщі перетнули 840,5 тис., а в сторону України — 767,1. У той час коли у липні в Україну в'їхало на 59 тисяч більше, ніж заїхало до Польщі. До прикладу, тоді заїхало у Польщу 1,048 млн, а в Україну — 1,064 млн.

Про це свідчать дані прикордонної служби Польщі, передає Gremi Personal.

Причини

Аналітики пояснюють, що така динаміка має цілий ряд причин — українці, що знайшли прихисток в європейських країнах, повертаються до своїх тимчасових домівок після сезону відпусток. Така тенденція була і до повномасштабної війни в Україні, коли трудові мігранти влітку приїздили додому, а восени поверталися на заробітки до Польщі.

Бажання воз'єднатися із сім'єю — це ще один важливий фактор. Адже матері з дітьми, які проживають у Європі, повертаються влітку в Україну до своїх чоловіків. За офіційними даними, 59,3% українців, що виїхали у 2022 році — це матері з дітьми.

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Крім того, повторна загроза блекаутів посилила цю динаміку, а спираючись на ситуацію на кордоні у жовтні-листопаді 2022 р. кількість українців, які виїздять з України, буде збільшуватись до грудня.

«Ми дійсно очікуємо, що взимку приріст українців у Польщі стане більшим, як це і було минулого року. В довоєнні часи десятки тисяч українців виїжджали з Польщі наприкінці серпня, аби підготувати дітей до школи. Таку динаміку ми спостерігаємо і зараз, але в меншій мірі через те, що багато дітей виїхало за кордон. У листопаді 2022-го понад половину українських біженців складали діти (52%). Цього року їх точно менше, адже багато з них повернулось до України, але мова все одно йде про сотні тисяч дітей, які перебувають у Європі та Північній Америці», — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Робота в Польщі

Польща вже готується до Різдва та Нового року, з чим і відкривається період сезонних робіт. Відбувається активізація європейської промисловості, де традиційно працює багато українців.

За словами рекрутерів, найпопулярніші вакансії, які не потребують ні знання мови, ні додаткових компетенцій пропонують у сфері логістики, e-commerce, виробництві сувенірної продукції та харчовій промисловості.

У середньому, щомісячна заробітна плата на низькокваліфікованих роботах складає 38 — 40 тис. грн. А за даними Євростата, середній робочий тиждень у Польщі складає 40,5 годин.

Загалом, сьомий рік поспіль розмір мінімальної зарплати в Польщі зростає двічі на рік — з 1 січня та з 1 липня.

Відтак, у 2024 році мінімальна зарплата для працівників з трудовими договорами складе:

з 1 січня 2024 року — 4 242 злоті (36 353 грн) брутто;

з 1 липня 2024 року — 4 300 злотих (36 850 грн) брутто.

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