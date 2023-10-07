Більше тільки з Німеччини: українці у Польщі другі за обсягом витрат серед іноземців — дослідження Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Більше тільки з Німеччини: українці у Польщі другі за обсягом витрат серед іноземців — дослідження

У ІІ кварталі 2023 року українці витратили у Польщі 1,77 млрд злотих (14.73 млрд грн). Це на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка витрат людей, які приїхали з України у Польщу складає 19,3% від всієї кількості іноземців.

Про це йдеться в дослідженні gremi-personal.

Це друга за розміром позиція — більше витрачають тільки ті, хто приїхав з Німеччини — 4,76 млрд злотих (39.6 млрд грн), що складає 51,8% від загальної суми. Всього іноземці у Польщі витратили 11,7 млрд злотих, серед них — з Чехії (13,5%), Словаччини (8,2%), Литви (4,4%), Білорусі (2,7%) і РФ (0,2%) — такі дані опублікував аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, спираючись на звіт центрального статистичного управління Польщі (GUS).

Розрахунок проводився на основі витрат банківських карток . Аналізувались витрати з країн, які мають спільний кордон із Польщею. В агенції кажуть, що ні відсоток, ні сума витрат українців не дивує — це найбільша група іноземців у Польщі. І витрати українців будуть зростати щонайменше до кінця року. Це обумовлено рядом чинників серед яких: збільшення кількості українців, що повертаються до Європи після літніх відпусток, активізація промисловості Польщі в процесі підготовки до різдвяних свят, через який починається період сезонних вакансій у багатьох галузях економіки, які сильно залежать від працюючих українців.

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Однак у наступному році очікується, що цей приріст може сповільниться, бо значна частка українців навесні повертається додому чи їде до країн Західної Європи. Попри те, що українці все ще залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі, їхня частка зменшується — з 72% до 68,3% порівняно з минулим роком. У липневих реєстрах ZUS зараховано 749,1 тис., а це усього на 13,3 тис. людей більше, ніж у липні 2022 року.

Найбільша частка витрат людей, які перетинають кордон Польщі з Німеччиною, пояснюється тим, що весь туристичний потік з країн західної Європи (Франція, Італія, Нідерланди, Велика Британія і т.д.) іде саме через німецько-польський кордон, а також достатньо велика кількість громадян Німеччини, особливо поважного віку, проживають у Польщі через значно дешевшу вартість життя.

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«Левова частка українців працюють, платять податки, поповнюють польський бюджет. За прогнозами на 2023 рік — не менше 6 млрд злотих податків від працюючих українців піде до бюджету Польщі. Так, Польща витратила близько $550 мільйонів на виплати українським сім'ям, які виїхали до Польщі, тікаючи від війни. Але з іншого боку, враховуючи кількість працюючих українських громадян, економіка Польщі критично залежить від українців і отримує набагато більше, ніж витрачає» — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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