Польща відновлює процес подачі заяв на туристичну візу: що треба знати — Finance.ua

Польща відновлює процес подачі заяв на туристичну візу: що треба знати Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Польща відновлює процес подачі заяв на туристичну візу: що треба знати

З 4 вересня Польща відновлює прийом заявок на туристичну візу до Польщі. Зробити це можна у всіх польських візових центрах, які є у кожній країні, пише VFSGLOBAL

За інформацією на сайті візового центру, за цією візою можуть звертатися заявники, які прямують до Польщі з однією з цих цілей: краєзнавчі екскурсії, паломництво та участь у культурно-розважальних заходах.

Вартість візи — 35 євро. Окрім візового збору, стягується сервісний збір у розмірі 11 євро.

Необхідні документи

Пакет документів для подання — стандартний:

паспорт терміном не більше як 10 років,

медичне страхування на суму не менше 30 000 євро,

фотографії не старше 6 місяців,

довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати за останні три місяці,

підтвердження броні проживання.

Туристичні візи видаються на строк до 5 років. Максимальний термін зазвичай залежить від візової історії заявника.

Термін розгляду документів

Час обробки для отримання візи становить від 6 робочих днів, не включаючи день подачі у ППВА. В окремих випадках час оформлення віз може бути продовжений до 30 або 60 календарних днів.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, раніше стало відомо, що українці не зможуть більше отримувати польську візу, перебуваючи на території Польщі. Такі послуги пропонують численні посередники;

тепер для отримання візи слід перебувати на території тієї країни, де розташоване консульство, куди подаються документи, повідомляє урядовий портал Польщі. Деталі тут.



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