ВВП у I кварталі зріс на 2,4% — Мінекономіки — Finance.ua

ВВП у I кварталі зріс на 2,4% — Мінекономіки
Реальний ВВП у І кварталі 2023 року в порівнянні з IV кварталом 2022-го зріс на 2,4%.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Такі дані свідчать про те, що економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалось раніше. Вона продовжує працювати та долати виклики війни. І це підтверджується зростанням реального ВВП сезонно скоригованого у I кварталі 2023 порівняно із 4-м кварталом 2022-го на 2,4%», — сказала перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що підтримкою для бізнесу та населення лишаються заходи уряду щодо стабілізації ситуації в енергетиці та розв’язанні логістичних проблем, у тому числі з доступом до окремих морських портів у межах зернової угоди.
Покращенню ситуації сприяє й реалізація програм відновлення та підтримки підприємств, які полегшують доступ до фінансових ресурсів, зокрема, програми «Доступні кредити 5−7-9%» та грантових програм під загальною назвою «єРобота». В тому числі завдяки міжнародній допомозі, яку надають країни партнери, що в комплексі підживлює стриманий оптимізм у суб'єктів економічної діяльності.
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Але в той же час, зауважила Свириденко, військова агресія продовжує формувати нові шоки та випробування для українського народу. Спостерігалась затримка роботи зернового коридору, експортери відчували на собі обмежувальні заходи з боку країн сусідів на імпорт та транзит українських сільськогосподарських товарів, до них додаються наразі наслідки терористичного акту — руйнування Каховської ГЕС.
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Уряд у таких складних обставинах продовжує активно знаходити шляхи розв’язання проблем, приймати заходи для подолання негативних наслідків та забезпечення умов розвитку економіки для посилення руху в напрямку перемоги. Як зазначають в Мінекономіки, завдяки цьому у другому кварталі також спостерігається позитивна динаміка ВВП.
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