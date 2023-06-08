Втрачено декілька мільйонів тонн врожаю: Мінагрополітики про наслідки руйнування Каховської ГЕС — Finance.ua

Втрачено декілька мільйонів тонн врожаю: Мінагрополітики про наслідки руйнування Каховської ГЕС Сьогодні 20:03 — Аграрний ринок

Втрачено декілька мільйонів тонн врожаю: Мінагрополітики про наслідки руйнування Каховської ГЕС

Через руйнування дамби Каховської АЕС та затоплення земель втрати врожаю можуть сягнути декількох мільйонів тонн.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Чиновник повідомив, що на правобережжі Херсонщини втрачено понад 100 тис. т врожаю, проте наразі важко оцінити збитки лівобережжя, відомо лише, що там зберігалось декілька сотень тисяч тонн зернових.

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За його словами, після того як вода відступить, буде проведено повну агроекологічну оцінку стану грунтів, і у більшості випадків доведеться застосовувати спеціальні методи для їх відновлення.

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«На угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощувалося два основних блоки продукції, одним із них є овочеві та баштанні культури. Другий блок — зернові та олійні культури: соя, кукурудза, соняшник, пшениця. Без джерела водопостачання неможливо говорити про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю, — пояснив Висоцький.

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