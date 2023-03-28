VTB Bank Europe ліквідують 1 квітня — Finance.ua

VTB Bank Europe ліквідують 1 квітня Сьогодні 12:47 — Фондовий ринок

VTB Bank Europe ліквідують 1 квітня

VTB Bank Europe, «дочка» російського державного банку ВТБ у Європі буде ліквідована з 1 квітня цього року.

Відповідне рішення було ухвалено на позачергових зборах кредитної організації, пише російський Інтерфакс.

Таким чином, із 1 квітня банк приступить до подальшого припинення всіх ділових і клієнтських відносин, що залишилися. Процес ліквідації триватиме кілька років. Депозити клієнтів у банку захищені дворівневою системою гарантування вкладів.

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«Приймаючи це рішення, ми переходимо від стану фактичної ліквідації, в якому банк вже перебуває із забороною на нову діяльність та прийом депозитів, запровадженим органом банківського нагляду навесні минулого року, до процесу згортання, затвердженого загальними зборами», — заявив спеціальний представник та генеральний директор VTB Europe Франк Хеллвіг, призначений Федеральним органом фінансового нагляду Німеччини (BaFin).

VTB Bank Europe, активи якого на кінець 2021 року становили 7,3 млрд євро, належав російському державному ВТБ. У квітні 2022 року після введення санкцій щодо ВТБ німецький регулятор усунув російський банк від управління «дочкою» і позбавив його можливості розпоряджатися фінансовими активами VTB Bank Europe, окремо вказавши, що європейський банк не підпав під обмеження ЄС. Право голосу за рішенням суду було передано довірчому управителю з правом голосу.

ВТБ вів переговори щодо обміну активів дочірнього європейського банку на російські активи RBI, але вони не знайшли рішення на політичному рівні.

Раніше повідомлялося, що європейську «дочку» російського ВТБ виставили на продаж після того, як материнський банк опинився під санкціями США та Великої Британії.

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