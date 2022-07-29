Підсанкційний глава ВТБ Костін володіє в Європі нерухомістю на мільйони — Finance.ua

Підсанкційний глава ВТБ Костін володіє в Європі нерухомістю на мільйони Вчора 12:41 — Фондовий ринок

Глава російського банку ВТБ Андрій Костін, який перебуває під санкціями ЄС та США, володіє через підставних осіб елітною нерухомістю в Європі та росії на суму близько $130 млн, стверджується у розслідуванні OCCRP.

Деталі: Довіреною особою банкіра є громадянин Канади Ерік Уайт, якому, як з’ясувалося завдяки «архіву Пандори», належить мережа офшорних компаній на Британських Віргінських островах та Кіпрі. На них записано елітну нерухомість, якою Костін може володіти в обхід санкцій.

Серед активів, пов’язаних з компаніями Уайта, називаються готель Tannenhof в австрійських Альпах, вілла під Сен-Тропе, квартири в Парижі та Москві, готельний комплекс у Тверській області та особняк із виноробнею в Криму. Також компанії, пов’язані з Уайтом, володіли частками у російських франшизах Burger King та KFC.

Про самого Уайта відомо, що він син канадського комуніста Берта Уайта, який вперше приїхав до СРСР у 1966 році і здобув освіту в інтернаті для дітей закордонних комуністичних лідерів «Інтердім». Після школи вступив до Московського державного університету, потім повернувся до Канади та зайнявся бізнесом.

У 2015 році Уайт отримав громадянство Кіпру та купив віллу по сусідству з будинком топ-менеджера колишньої кіпрської «дочки» ВТБ Володимира Попова.

Економічна Правда За матеріалами:

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