«Все одно вийдемо на зростання». Свириденко розповіла про два сценарії Мінекономіки щодо ВВП у 2023 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Все одно вийдемо на зростання». Свириденко розповіла про два сценарії Мінекономіки щодо ВВП у 2023 році

Казна та Політика
61
«Все одно вийдемо на зростання». Свириденко розповіла про два сценарії Мінекономіки щодо ВВП у 2023 році
«Все одно вийдемо на зростання». Свириденко розповіла про два сценарії Мінекономіки щодо ВВП у 2023 році
Міністерство економіки розглядає два альтернативні сценарії, пов’язані з обстрілами енергетичної інфраструктури України з боку рф. Відповідно до них, у 2023 році українська економіка зростатиме, але меншими темпами — від 1% до 1,5%.
Про це в інтервʼю Forbes розповіла очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
За словами Свириденко, поточний прогноз Мінекономіки, що передбачає у 2023-му 3,2% зростання ВВП, побудований на припущенні, що війна завершилася перемогою України у середині року.
Читайте також
«Якщо будуть суттєві зміни, пов’язані з обстрілами чи зміною сценаріїв війни, будемо розглядати [прогноз] повторно», — сказала вона. Наразі Мінекономіки не бачить підстав для переходу на якийсь зі вказаних альтернативних сценаріїв, зазначила Свириденко.
У звʼязку з обстрілами Мінекономіки вже погіршило прогноз падіння ВВП у цьому році до 32%.
«Враховуючи дуже позитивні результати по третьому кварталу, ми вважали, що падіння по року не перевищить 30%», — сказала міністерка.
Читайте також
Також вона уточнила, що на початку війни уряд не виключав більшого падіння — до 45%.
Власне обстріли, блекаути та перехід на генератори призводять до підвищення собівартості продукції, додала Свириденко.
Місце для вашої реклами
«Це позначається на ціні товарів та може додати до інфляції у першому кварталі 2023-го 1-2 відсоткові пункти», — прогнозує вона.
«Головна загроза від блекауту — звуження пропозиції товарів. Головний інструмент уряду для розширення пропозиції — доступ до кредитних грошей для бізнесів, через програму «5-7-9», — каже очільниця Мінекономіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.