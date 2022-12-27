«Все одно вийдемо на зростання». Свириденко розповіла про два сценарії Мінекономіки щодо ВВП у 2023 році — Finance.ua

«Все одно вийдемо на зростання». Свириденко розповіла про два сценарії Мінекономіки щодо ВВП у 2023 році Сьогодні 21:04 — Казна та Політика

«Все одно вийдемо на зростання». Свириденко розповіла про два сценарії Мінекономіки щодо ВВП у 2023 році

Міністерство економіки розглядає два альтернативні сценарії, пов’язані з обстрілами енергетичної інфраструктури України з боку рф. Відповідно до них, у 2023 році українська економіка зростатиме, але меншими темпами — від 1% до 1,5%.

Про це в інтервʼю Forbes розповіла очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, поточний прогноз Мінекономіки, що передбачає у 2023-му 3,2% зростання ВВП, побудований на припущенні, що війна завершилася перемогою України у середині року.

«Якщо будуть суттєві зміни, пов’язані з обстрілами чи зміною сценаріїв війни, будемо розглядати [прогноз] повторно», — сказала вона. Наразі Мінекономіки не бачить підстав для переходу на якийсь зі вказаних альтернативних сценаріїв, зазначила Свириденко.

У звʼязку з обстрілами Мінекономіки вже погіршило прогноз падіння ВВП у цьому році до 32%.

«Враховуючи дуже позитивні результати по третьому кварталу, ми вважали, що падіння по року не перевищить 30%», — сказала міністерка.

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Також вона уточнила, що на початку війни уряд не виключав більшого падіння — до 45%.

Власне обстріли, блекаути та перехід на генератори призводять до підвищення собівартості продукції, додала Свириденко.

«Це позначається на ціні товарів та може додати до інфляції у першому кварталі 2023-го 1-2 відсоткові пункти», — прогнозує вона.

«Головна загроза від блекауту — звуження пропозиції товарів. Головний інструмент уряду для розширення пропозиції — доступ до кредитних грошей для бізнесів, через програму «5-7-9», — каже очільниця Мінекономіки.

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