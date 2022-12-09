Україні необхідно втричі збільшити ВВП на душу населення - Мінекономіки — Finance.ua

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Україні необхідно втричі збільшити ВВП на душу населення - Мінекономіки

Казна та Політика
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Україні необхідно втричі збільшити ВВП на душу населення - Мінекономіки
Україні необхідно втричі збільшити ВВП на душу населення - Мінекономіки
Україна повинна здійснити потрійний стрибок в економіці — від перехідної (транзитної) до тієї, що розвивається. Зокрема, збільшити валовий внутрішній продукт на душу населення з 4 тис. дол. до 12 тис. дол.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.
«Україні потрібно зробити потрійний стрибок — від перехідної економіки до тієї, що розвивається. Є дуже чіткий критерій. Це обсяг ВВП на душу населення. До війни ми мали показник у 4 тис. дол. Наше завдання — збільшити цей показник втричі — до 12 тис. дол. Це той мінімальний рівень, від якого економіка вважається такою, що розвивається», — зазначив він.
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На думку першого заступника міністра, такий стрибок можна здійснити тільки через шлях України до Європейського Союзу, а також активне підприємництво та зміну свідомості українців.
«Економіка й економічне зростання — це результат щоденної підприємницької діяльності мільйонів людей. На сьогодні принципово важливо цей процес продовжувати і нарощувати. Ворог хоче, аби ми зупинились та нічого не продукували, не виробляли та не експортували. Бо тоді це „економічна смерть“. Цього робити не можна», — резюмував Кудін.
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Як повідомлялось, уряд визначив перші проєкти, що фінансуватимуться за рахунок Європейського інвестиційного банку у рамках «Програми з відновлення України». На першому етапі відібрано 83 проєкти загальною вартістю 4,7 млрд грн, які будуть реалізовані у 10 регіонах України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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