ВР ввела договірний режим трудових відносин та розширила підстави для звільнення: що це значить — Finance.ua

ВР ввела договірний режим трудових відносин та розширила підстави для звільнення: що це значить

Вчора 15:58 — Казна та Політика

Верховна Рада схвалила закон про договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу. Документ передбачає зменшення бюрократичного навантаження на роботодавців.

Про це повідомляється з посиланням на проект закону № 5371 , який підтримали 246 народних депутатів.

Законом запроваджується договірний режим, який буде застосовуватися до трудових відносин, що виникають між:

працівниками та роботодавцями — суб’єктами малого і середнього підприємництва з кількістю працівників до 250 осіб;

роботодавцем і працівником, заробітна плата якого становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць.

Законом передбачається добровільність застосування договірного режиму роботодавцями, які відповідно до встановлених критеріїв мають право його застосовувати.

Документом визначаються особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин.

Встановлюються строки і періодичність виплати заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин — визначається, що заробітна плата виплачується не рідше одного разу на місяць.

Також визначається порядок припинення трудового договору в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин, в т. ч. припинення трудового договору з ініціативи роботодавця з виплатою компенсації працівнику.

Рада розширила підстави для звільнення з роботи під час війни

Також Верховна Рада прийняла закон про оптимізацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Документом розширює підстави для звільнення працівників під час війни.

Про це повідомляєься в проекті закону № 7251

Законом вводиться додаткова підстава для звільнення працівника — неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.

Також вводиться додаткова підстава для розірвання трудового договору, як відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

Законом визначається поняття сумісництва, що забезпечить можливість працівникам, які були змушені покинути свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі.

Документом скасовуються на період воєнного стану окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо заняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Законом встановлено, що на час оголошення воєнного або надзвичайного стану всі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть вестися в електронній формі.

Законопроектом передбачається відшкодування працівникам і роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії. З цією метою запланована розробка окремого механізму.

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