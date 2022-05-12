ВР ввела договірний режим трудових відносин та розширила підстави для звільнення: що це значить — Finance.ua

Документом визначаються особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин.
Встановлюються строки і періодичність виплати заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин — визначається, що заробітна плата виплачується не рідше одного разу на місяць.
Також визначається порядок припинення трудового договору в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин, в т. ч. припинення трудового договору з ініціативи роботодавця з виплатою компенсації працівнику.
Рада розширила підстави для звільнення з роботи під час війни
Також Верховна Рада прийняла закон про оптимізацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Документом розширює підстави для звільнення працівників під час війни.
Законом вводиться додаткова підстава для звільнення працівника — неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.
Також вводиться додаткова підстава для розірвання трудового договору, як відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.
Законом визначається поняття сумісництва, що забезпечить можливість працівникам, які були змушені покинути свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі.
Документом скасовуються на період воєнного стану окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо заняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.
Законом встановлено, що на час оголошення воєнного або надзвичайного стану всі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть вестися в електронній формі.
Законопроектом передбачається відшкодування працівникам і роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії. З цією метою запланована розробка окремого механізму.
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