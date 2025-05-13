ВР ухвалила закон про скасування комунальних платежів за зруйноване житло — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВР ухвалила закон про скасування комунальних платежів за зруйноване житло

Особисті фінанси
45
ВР ухвалила закон про скасування комунальних платежів за зруйноване житло
ВР ухвалила закон про скасування комунальних платежів за зруйноване житло
Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про скасування нарахувань за «комуналку» у зруйнованому внаслідок війни житлі. Йдеться про законопроєкт № 13155.
Про це повідомив народний депутат від «Слуги Народу», голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.
«Закон встановлює справедливість у нарахуванні плати за комуналку та забезпечить державні гарантії соціального захисту громадянам, які через війну втратили житло», — зазначив він.
Що це дасть? Згідно з пояснювальною запискою, документ скасовує нарахування плати за житлово-комунальні послуги у пошкодженому або знищеному житлі, яке є непридатним для проживання, адже сплачувати за його утримання означає оплачувати послуги, які фактично не надаються.

Читайте також: Оплата комуналки: з яких карток платити вигідніше

  • У випадку, якщо за результатами обстеження житло визнано таким, що не підлягає відновленню, починаючи з дати його руйнування зупиняється нарахування плати за комуналку.
  • У разі визнання житла непридатним для проживання або таким, що створює загрозу життю і здоров’ю людей, плата за комунальні послуги не нараховується протягом усього періоду його відновлення чи ремонту.

Довідка Finance.ua:

  • Нацбанк припускає подальше поступове коригування тарифів на комунальні послуги у наступні роки, однак терміни їхнього перегляду є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції;
  • при цьому НБУ очікує, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться;
  • нагадаємо, із січня 2024 року в Україні скасували мораторій на нарахування пені за несплату комунальних послуг, який діяв від початку воєнного стану. Тепер боржники можуть отримати не лише пеню, а й штрафи та інфляційні нарахування, якщо це передбачено договором.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems