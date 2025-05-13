ВР ухвалила закон про скасування комунальних платежів за зруйноване житло — Finance.ua

ВР ухвалила закон про скасування комунальних платежів за зруйноване житло Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

ВР ухвалила закон про скасування комунальних платежів за зруйноване житло

Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про скасування нарахувань за «комуналку» у зруйнованому внаслідок війни житлі. Йдеться про законопроєкт № 13155

Про це повідомив народний депутат від «Слуги Народу», голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

«Закон встановлює справедливість у нарахуванні плати за комуналку та забезпечить державні гарантії соціального захисту громадянам, які через війну втратили житло», — зазначив він.

Що це дасть? Згідно з пояснювальною запискою, документ скасовує нарахування плати за житлово-комунальні послуги у пошкодженому або знищеному житлі, яке є непридатним для проживання, адже сплачувати за його утримання означає оплачувати послуги, які фактично не надаються.

У випадку, якщо за результатами обстеження житло визнано таким, що не підлягає відновленню, починаючи з дати його руйнування зупиняється нарахування плати за комуналку.

У разі визнання житла непридатним для проживання або таким, що створює загрозу життю і здоров’ю людей, плата за комунальні послуги не нараховується протягом усього періоду його відновлення чи ремонту.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк припускає подальше поступове коригування тарифів на комунальні послуги у наступні роки, однак терміни їхнього перегляду є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції;

при цьому НБУ очікує, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться;

нагадаємо, із січня 2024 року в Україні скасували мораторій на нарахування пені за несплату комунальних послуг, який діяв від початку воєнного стану. Тепер боржники можуть отримати не лише пеню, а й штрафи та інфляційні нарахування, якщо це передбачено договором.

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