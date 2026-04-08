0 800 307 555
ВР ухвалила євроінтеграційний закон щодо посилення контролю за якістю товарів

Казна та Політика
ВР ухвалила євроінтеграційний закон щодо посилення контролю за якістю товарів
ВР ухвалила євроінтеграційний закон щодо посилення контролю за якістю товарів
Верховна Рада ухвалила закон, який посилює державний контроль за якістю та безпечністю продукції, зокрема поширюючи його на інтернет-торгівлю та гармонізуючи правила з нормами ЄС.
Про це повідомила пресслужба апарату ВР, передає Укрінформ.
Реалізація євроінтеграційного закону (реєстр. № 12426) щодо удосконалення ринкового нагляду та технічного регулювання відповідно до норм ЄС підвищить ефективність контролю за безпечністю продукції та посилить відповідальність за порушення стандартів.
Читайте також
«Перевірки та контроль стануть однаковими як для товарів у традиційних магазинах, так і для продукції, що продається через інтернет‑платформи — маркетплейси будуть під таким самим наглядом», — йдеться у повідомленні.
Ухвалений акт є частиною підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, що є важливим кроком для інтеграції України до єдиного ринку Європейського Союзу. Очікується, що це створить передумови для вільного обігу українських товарів у ЄС та підвищить довіру до національної системи контролю якості.

Що це дає

Закон також розширює можливості держави оперативно реагувати на скарги споживачів і посилює захист їхніх прав на безпечну та якісну продукцію. Для бізнесу нові правила означають рівні умови конкуренції та додаткові можливості виходу на європейські ринки, запевнили у пресслужбі.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗакониВерховна Рада
Також за темою
Також за темою
