0 800 307 555
укр
Рада схвалила євроінтеграційний законопроєкт про розподіл повноважень влади

Казна та Політика
48
Верховна Рада схвалила законопроєкт № 14412 «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування», що є важливим у контексті руху до ЄС.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Законопроєкт, також необхідний для отримання кредитних коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility, був схвалений за основу 269 голосами.
Метою законопроєкту є чітке розподілення обов’язків між місцевим самоврядуванням та органами влади на принципах децентралізації. Це допоможе усунути дублювання функцій, покращити якість публічних послуг та забезпечити ефективне використання бюджету.
Законопроєкт було розроблено на виконання рекомендації Європейської комісії у рамках переговорного процесу за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС. Функціонування демократичних інституцій та реформа державного управління».
За матеріалами:
Європейська правда
ЗаконопроєктиВерховна РадаЄС
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems