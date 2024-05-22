ВР схвалила введення відповідальності за неналежне утримання цивільних укриттів — Finance.ua

ВР схвалила введення відповідальності за неналежне утримання цивільних укриттів Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

ВР схвалила введення відповідальності за неналежне утримання цивільних укриттів

Верховна Рада 22 травня проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 9362−1 , який запроваджує відповідальність за неналежне утримання й експлуатацію об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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«У першому читанні Рада проголосувала законопроєкт 9362−1 про запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. За — 265», — написав Гончаренко у Telegram.

Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту».

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Документ запроваджує штрафні санкції за порушення вимог утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд.

Також, як вказав Гончаренко, планується встановити кримінальну відповідальність за порушення утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до загибелі людини чи інших тяжких наслідків.

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