Впровадження ШІ скоро змінить баланс ринку праці на користь досвідчених співробітників — дослідження 24.05.2026, 00:11 — Технології&Авто

Штучний інтелект

Опитування, проведене в США консалтинговою компанією Oliver Wyman, свідчить про суттєві зміни у планах керівників щодо структури робочої сили через впровадження ШІ.

Про це пише Bloomderg.

Що показало опитування

Згідно з дослідженням, понад 40% генеральних директорів компаній заявили, що протягом найближчих 1‑2 років скоротять кількість молодших посад і зосередяться на працівниках середнього та старшого рівня.

Лише 17% респондентів планують збільшити частку молодших спеціалістів. Це різко контрастує з минулим роком, коли показники були протилежними.

Результати опитування узгоджуються з дослідженням Гарвардського університету, яке показало: компанії, що впроваджують генеративний ШІ, скорочують молодші посади, але залишають стабільним рівень зайнятості досвідчених працівників.

Директор дослідницького підрозділу Oliver Wyman Forum Джон Ромео зазначив, що саме середній та старший рівень працівників нині розглядається як ключовий для підвищення продуктивності, тоді як початківцям стає все важче знайти роботу.

Експерт із майбутнього праці та консультант Равін Джесутхасан додав, що компанії все частіше потребують людей, які вже стикалися з проблемами та мають практичні навички для їх вирішення.

Причиною такого зсуву називають активне використання агентів штучного інтелекту, які здатні виконувати роботу молодших співробітників — від написання коду на рівні розробника-початківця до оцінки потенційних клієнтів.

Водночас експерти наголошують, що ШІ-агенти не можуть замінити досвід, критичне мислення та здатність ухвалювати рішення, які формуються лише завдяки досвіду та практичній роботі.

За словами керівниці глобального напряму лідерства та змін в Oliver Wyman Гелен Лейс, існує ризик, що відмова від молодих кадрів зараз призведе до дефіциту досвідчених спеціалістів у майбутньому.

Вона наголосила, що молодші спеціалісти мають добре вивчити свою роботу зараз, щоб потім стати фахівцем професійної ланки, яких потребують компанії.

Попри загальну тенденцію, окремі компанії демонструють інший підхід. Зокрема, IBM у лютому оголосила про плани утричі збільшити найм на початкові позиції у США та адаптувати опис вакансій до нових умов, що робить її винятком серед великих корпорацій.

Дослідження Стенфордського університету у листопаді показало, що молоді працівники на 16% частіше втрачають роботу у сферах, найбільш схильних до впливу ШІ.

Водночас експерти наголошують, що навіть для старших співробітників гарантії стабільності немає, адже загальна прихильність компаній до довгострокових зобов’язань перед працівниками з кожним роком слабшає.

