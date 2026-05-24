Згідно з дослідженням, понад 40% генеральних директорів компаній заявили, що протягом найближчих 1‑2 років скоротять кількість молодших посад і зосередяться на працівниках середнього та старшого рівня.
Лише 17% респондентів планують збільшити частку молодших спеціалістів. Це різко контрастує з минулим роком, коли показники були протилежними.
Результати опитування узгоджуються з дослідженням Гарвардського університету, яке показало: компанії, що впроваджують генеративний ШІ, скорочують молодші посади, але залишають стабільним рівень зайнятості досвідчених працівників.
Директор дослідницького підрозділу Oliver Wyman Forum Джон Ромео зазначив, що саме середній та старший рівень працівників нині розглядається як ключовий для підвищення продуктивності, тоді як початківцям стає все важче знайти роботу.
Експерт із майбутнього праці та консультант Равін Джесутхасан додав, що компанії все частіше потребують людей, які вже стикалися з проблемами та мають практичні навички для їх вирішення.
Причиною такого зсуву називають активне використання агентів штучного інтелекту, які здатні виконувати роботу молодших співробітників — від написання коду на рівні розробника-початківця до оцінки потенційних клієнтів.
Попри загальну тенденцію, окремі компанії демонструють інший підхід. Зокрема, IBM у лютому оголосила про плани утричі збільшити найм на початкові позиції у США та адаптувати опис вакансій до нових умов, що робить її винятком серед великих корпорацій.
Дослідження Стенфордського університету у листопаді показало, що молоді працівники на 16% частіше втрачають роботу у сферах, найбільш схильних до впливу ШІ.
Водночас експерти наголошують, що навіть для старших співробітників гарантії стабільності немає, адже загальна прихильність компаній до довгострокових зобов’язань перед працівниками з кожним роком слабшає.