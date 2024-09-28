Вплив соцмереж на прийняття фінансових рішень — Finance.ua

Вплив соцмереж на прийняття фінансових рішень Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Вплив соцмереж на прийняття фінансових рішень, Фото: freepik

Соціальні мережі суттєво впливають на фінансові рішення, часто спонукаючи людей до імпульсивних витрат.

Фінкульт розповідає , під впливом яких факторів користувачі соцмереж найчастіше витрачають гроші і як можна захистити свої фінанси від цього впливу.

Реклама та рекомендації

Алгоритми соціальних мереж створені таким чином, щоб демонструвати користувачам на основі їх поведінки саме ті продукти, які можуть зацікавити.

Часто реклама виглядає як звичайний контент, що робить її менш помітною та більш і підштовхує користувачів до незапланованих витрат.

Блогери та інфлюенсери

Демонстрація дороговартісних покупок та надмірних витрат призводить до відчуття тиску на користувачів та підштовхує їх до непотрібних витрат.

Імпульсивні покупки

Користувачі онлайн магазинів можуть легко здійснювати покупки, не витрачаючи час на роздуми.

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Це призводить до імпульсивних витрат, які є шкідливими для бюджету.

Як захиститись від впливу соціальних мереж на фінансові рішення

1. Важливо чітко планувати свої витрати та встановлювати ліміти на покупки. Це допоможе уникати імпульсивних витрат під впливом соціальних мереж.

Перш ніж витратити гроші, варто застосувати правило «24 години», відклавши покупку на добу, щоб ухвалити більш раціональне рішення.

2. Обмежте час у соціальних мережах. Чим менше часу ви проводите на платформах, тим менше реклами і споживчого контенту ви побачите. Це зменшить ризик непотрібних витрат.

3. Уникайте непотрібної реклами. Використовувати блокувальники реклами для зменшення кількості пропозицій у соціальних мережах.

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Також варто уникати підписки на сторінки, які постійно рекламують товари чи послуги.

У налаштуваннях більшості соціальних мереж можна вимкнути персоналізовані оголошення. Це зменшить кількість цільової реклами, яка може спонукати до непотрібних покупок.

4. Не порівнюйте себе з іншими в соціальних мережах. Ідеалізоване зображення життя створює ілюзію постійного успіху і щастя. Уникайте тиску, який змушує вас витрачати.

Нагадаємо, часто на наші фінансові вибори впливають стереотипи, які можуть призвести до помилкових рішень. Раніше ми розповідали про кілька найпоширеніших стереотипів, які впливають на прийняття фінансових рішень, та їх наслідки.

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