0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вперше з 2022 року найбільша економіка Європи показала зростання

Світ
49
Вперше з 2022 року найбільша економіка Європи показала зростання
Вперше з 2022 року найбільша економіка Європи показала зростання
Економіка Німеччини вперше за кілька років вийшла в плюс, перервавши затяжний спад у промисловості.
Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання після двох років падіння

У 2025 році ВВП Німеччини збільшився на 0,2%. Це перше зростання з 2022 року після двох років скорочення економіки.
Читайте також
За даними статистичного відомства Destatis, основним драйвером стали витрати домогосподарств і держави. Водночас інвестиційна активність знизилася, а зовнішня торгівля стримувала економічне відновлення.

Промисловість і будівництво залишаються слабкими

Останні роки найбільша економіка Європи перебувала під тиском енергетичної кризи, обмеженого доступу до ключових ресурсів і турбулентності у світовій торгівлі, зокрема через політику президента США Дональда Трампа. Найбільше від цього постраждав промисловий сектор.
Спад у виробництві тривав до третього кварталу 2025 року, а загальний обсяг випуску зменшився на 1,3%. Будівельна галузь просіла ще глибше — на 3,6%. Паралельно зупинилося багаторічне зростання зайнятості: кількість робочих місць у промисловості помітно скоротилася.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems