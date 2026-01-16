Вперше з 2022 року найбільша економіка Європи показала зростання Сьогодні 07:35 — Світ

Вперше з 2022 року найбільша економіка Європи показала зростання

Економіка Німеччини вперше за кілька років вийшла в плюс, перервавши затяжний спад у промисловості.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання після двох років падіння

У 2025 році ВВП Німеччини збільшився на 0,2%. Це перше зростання з 2022 року після двох років скорочення економіки.

Читайте також Україна та Німеччина запускають програму JobConnect

За даними статистичного відомства Destatis, основним драйвером стали витрати домогосподарств і держави. Водночас інвестиційна активність знизилася, а зовнішня торгівля стримувала економічне відновлення.

Промисловість і будівництво залишаються слабкими

Останні роки найбільша економіка Європи перебувала під тиском енергетичної кризи, обмеженого доступу до ключових ресурсів і турбулентності у світовій торгівлі, зокрема через політику президента США Дональда Трампа. Найбільше від цього постраждав промисловий сектор.

Спад у виробництві тривав до третього кварталу 2025 року, а загальний обсяг випуску зменшився на 1,3%. Будівельна галузь просіла ще глибше — на 3,6%. Паралельно зупинилося багаторічне зростання зайнятості: кількість робочих місць у промисловості помітно скоротилася.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.