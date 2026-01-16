Вперше з 2022 року найбільша економіка Європи показала зростання
Економіка Німеччини вперше за кілька років вийшла в плюс, перервавши затяжний спад у промисловості.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зростання після двох років падіння
У 2025 році ВВП Німеччини збільшився на 0,2%. Це перше зростання з 2022 року після двох років скорочення економіки.
За даними статистичного відомства Destatis, основним драйвером стали витрати домогосподарств і держави. Водночас інвестиційна активність знизилася, а зовнішня торгівля стримувала економічне відновлення.
Промисловість і будівництво залишаються слабкими
Останні роки найбільша економіка Європи перебувала під тиском енергетичної кризи, обмеженого доступу до ключових ресурсів і турбулентності у світовій торгівлі, зокрема через політику президента США Дональда Трампа. Найбільше від цього постраждав промисловий сектор.
Спад у виробництві тривав до третього кварталу 2025 року, а загальний обсяг випуску зменшився на 1,3%. Будівельна галузь просіла ще глибше — на 3,6%. Паралельно зупинилося багаторічне зростання зайнятості: кількість робочих місць у промисловості помітно скоротилася.
