Вперше електрокар став найбільш продаваним авто в світі — Finance.ua

Вперше електрокар став найбільш продаваним авто в світі Сьогодні 04:14 — Технології&Авто

Вперше електрокар став найбільш продаваним авто в світі

За підсумками першого кварталу поточного року електромобіль Tesla Model Y був найбільш продаваним автомобілем у світі з 267,2 тис. реєстрацій. Продаж зріс на 69% порівняно з тим самим періодом минулого року.

Model Y добре зарекомендувала себе в Китаї, на своєму основному ринку, а також у США, де продажі зросли на 68%. В Європі електромобіль також став найбільш продаваним, пише motor1 з посиланням на дослідження Jato Dynamics 53 ринків у всьому світі.

Друге та третє місця посіли Toyota Corolla/Levin та Hilux — 256,4 та 214,7 тис. продажів відповідно.

Вперше електрокар став найбільш продаваним автомобілем в світі. Ще в серпні 2022 року генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив на щорічних зборах акціонерів, що Model Y стане найпопулярнішим новим автомобілем у світі в 2023 році.

Довідка Finance.ua:

в березні 2023 року американська компанія Tesla зменшила ціни на дві свої найдорожчі моделі в США — Model S та Model X. Перша подешевшала на 4−5%, а друга — на 8−9%.

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