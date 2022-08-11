Восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися — Financial Times — Finance.ua

Восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися — Financial Times Вчора 19:06 — Казна та Політика

Восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися — Financial Times

Восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися, пише Financial Times.

Видання вважає, що економіка «піде в круте піке», попри домовленість про відстрочення міжнародного боргу на два роки.

Через війну щомісячні витрати України збільшилися з $250 млн у лютому до $3,3 млрд у травні. Кабмін уже запровадив різке скорочення витрат на повсякденні послуги для покриття своїх військових потреб. Окрім того, влада може піти на ще більш рішучі заходи, йдеться у статті.

Іноземний банкір, який співпрацює з українською владою, розповів, що західна допомога Києву є недостатньою і надто повільною, разом з тим зобов’язання, навпаки, дуже великі.

З моменту вторгнення Україна отримала $12,7 млрд фінансової допомоги з обіцяних $38 млрд. Чисті резерви України зараз становлять лише $12,9 млрд проти $19 млрд у лютому.

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Цього достатньо на два з половиною місяці, щоб сплатити за імпорт необхідних продуктів: від сільськогосподарських ресурсів до автомобільних запчастин і пального.

Інвестиційний директор британської компанії Abrdn Віктор Сабо вважає, що можливості українського уряду дуже обмежені.

За його словами, Київ може опинитися у ситуації, коли навіть не зможе погасити усі соціальні зобов’язання перед українцями.

Нагадаємо, Україна тепер потребує 9 мільярдів доларів на місяць, а не 5 мільярдів, щоб покрити дефіцит державного бюджету. Про це виданню Financial Times заявив економічний радник президента України Олег Устенко.

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